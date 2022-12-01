Для российских студентов прошел образовательный интенсив по финансовой кибербезопасности. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Образовательный интенсив для российских студентов «Финансовая кибербезопасность» состоялся в опорном центре Национального киберполигона на базе Научно-технологического университета «Сириус». В нем приняли участие 25 студентов из 10 регионов страны. Профильную интенсивную программу разработали эксперты Финтех Хаба Банка России, компании «РТК-Солар» и Университета «Сириус».

- Это уже четвертый набор студентов по кибербезопасности в кредитно-финансовой сфере. Все кандидаты здесь получают равные возможности. За время реализации данного проекта нам удалось привлечь много талантливых молодых специалистов из разных регионов страны. Для нас важно, чтобы наши выпускники были мотивированы работать в финансовой отрасли и развивать свои профессиональные компетенции, — отметил начальник Финтех Хаба Банка России Григорий Гашников.

Программа образовательного интенсива включала лекции и семинары от представителей Банка России и экспертов отечественной индустрии кибербезопасности, а также практические тренировки. В ходе интенсива студенты познакомились с особенностями работы центров мониторинга информационной безопасности финансовых организаций, изучили типовую инфраструктуру банка и получили базовые навыки работы с системой управления событиями безопасности.

Тематика интенсивов по кибербезопасности не ограничивается защитой финансового сектора от киберугроз. Разработаны образовательные программы и для студентов технических специальностей, которые только начинают изучать предметную область. Первым проектом программы стала Летняя школа по кибербезопасности, в рамках которой почти 60 студентов из разных регионов России получили практические знания о направлениях работы ИБ-специалистов и отработали навыки защиты от киберугроз.