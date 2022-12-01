В ростовской области в третий раз осудили мужчину за вождение в нетрезвом виде

Мужчине грозит срок до трех лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верхнедонском районе 35-летнего мужчину в третий раз осудили за вождение в нетрезвом виде. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщили в прокуратуре Вехнедонского района.

По информации ведомства, в хуторе Мещеряковском сотрудники полиции остановили водителя мотоцикла. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Правоохранители изъяли транспортное средство, а в отношении горе-водителя возбудили уголовное дело по статье "Управление транспорта в нетрезвом виде". Позже выяснилось, что мужчина уже два раза был судим за аналогичное преступление.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шолоховский районный суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, – сообщили в ведомстве.

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