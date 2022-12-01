Штормовое предупреждение до 3 декабря объявили в Ростове из-за сильного ветра

При порывах ветра нужно держаться в стороне от деревьев и слабоукрепленных конструкций
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростове с вечера 1 декабря до 18 часов 3 декабря сохранится ветреная погода. Порывы в этот период могут достигать 21 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, говорится на сайте городской администрации.
Во время стихии всем нужно соблюдать осторожность. Лучше держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев. В подобных местах также не рекомендуется оставлять автомобили.
Крайне опасно подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. При скачках электричества в квартирах следует сразу же отключать все приборы. В случае опасности нужно обращаться по номеру «112».
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