Упрощается процесс получения жилищного кредита. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте ВТБ запущен новый процесс оформления заявки, упрощающий получение жилищного кредита. Функционал позволяет на 40% сократить объем предоставляемой клиентом информации и принять финальное решение по ипотеке всего за три минуты.

Это стало возможным благодаря обновлению IT-систем банка. Теперь клиентам не требуется заполнять большинство полей анкеты вручную – данные автоматически подгружаются с портала «Госуслуги». Кроме того, все ипотечные заемщики могут оформить заявку только по паспорту: их доход и занятость банк проверит самостоятельно.

- Банк поэтапно упрощает условия жилищного кредитования для населения, превращая ипотеку в быстрый и понятный финансовый инструмент. Уже можно дистанционно подать заявку на кредит и сразу получить решение по ней, оформить выписки и справки и даже провести сделку. Новый процесс подачи заявки на сайте – еще один шаг к упрощению ипотеки, – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

На текущем этапе новый функционал доступен при приобретении недвижимости по стандартным ипотечным продуктам банка, а также в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» и «Семейной ипотеки».