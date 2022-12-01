В Ростовской области осудили мужчину, до смерти забившего соседа из-за скейтборда

В Таганроге огласили приговор местному жителю, который набросился с кулаками на знакомого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Таганроге, на скамье подсудимых оказался 31-летний мужчина, который до смерти забил 42-летнего соседа по лестничной клетке.

Злоумышленник решил, что тот украл скейтборд, который покупался для двоих детей. Дебошир ударил оппонента кулаками по голове, а экзекуцию закончил словами: «Извинись перед моими сыновьями».

Через два дня от полученных травм потерпевший скончался.

Как сообщила помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Суд приговорил его к лишению свободы сроком на десять лет в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, - добавила Эмилия Образцова.

Отметим, что сам злоумышленник свою вину не признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области вынесли приговор шести приятелям, у которых нашли 13 кг наркотиков

Мужчины «погорели» на том, что продали запрещенное вещество оперативнику (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Извинись перед моими сыновьями»: житель Ростовской области забил соседа до смерти из-за украденного скейтборда

В Таганроге мужчина жестоко избил знакомого, когда решил, что тот присвоил себе скейтборд его детей (подробнее)