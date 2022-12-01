В Ростовской области осудили мужчину, до смерти забившего соседа из-за скейтборда

В Таганроге огласили приговор местному жителю, который набросился с кулаками на знакомого
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, в Таганроге, на скамье подсудимых оказался 31-летний мужчина, который до смерти забил 42-летнего соседа по лестничной клетке.
Злоумышленник решил, что тот украл скейтборд, который покупался для двоих детей. Дебошир ударил оппонента кулаками по голове, а экзекуцию закончил словами: «Извинись перед моими сыновьями».
Через два дня от полученных травм потерпевший скончался.
Как сообщила помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- Суд приговорил его к лишению свободы сроком на десять лет в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, - добавила Эмилия Образцова.
Отметим, что сам злоумышленник свою вину не признал.
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