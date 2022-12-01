В Ростовской области для должников запустили акцию «Пени исчезают в полночь»

Жителям региона обещают списать 100% пени
Фото: Тимур ХАНОВ.
В Ростовской области для должников за электричество запустили акцию «Пени исчезают в полночь». Избежать дополнительных начислений жители региона смогут, оплатив все до 31 декабря.
- Для списания 100% пени необходимо: оплатить долг и потребление за декабрь 2022 года по показаниям, снятым с 23 по 25 число, - пояснили в пресс-службе «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Потребители, выполнившие все условия, получат списание пени за просроченные платежи, независимо от ее величины (условия акции не распространяются на пени, начисленные по решению суда). В акции также могут участвовать управляющие компании, ТСЖ и дачные товарищества.
Узнать о задолженности можно на сайте ресурсоснабжающей компании или по телефону горячей линии.
АЛЛО!
Телефон горячей линии «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: (863) 307-73-03
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