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НовостиОбщество1 декабря 2022 12:22

Ростовские власти отсудили 8,5 млн рублей у поставщика терминалов оплаты в автобусы

Изначально Департамент транспорта города планировал взыскать с ответчика 200 миллионов
Татьяна ТИХОНОВА
Городские власти подавали иск на 200 млн.

Городские власти подавали иск на 200 млн.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Департамент транспорта Ростова-наДону выиграл в суде 8,5 миллиона рублей, которые должно выплатить «Агентство развития платежных систем». Это следует из документов арбитражного суда Ростовской области.

Иск Дептранса к «Агентству развития платежных систем» на сумму 200 миллионов рублей был удовлетворен судом частично. По суду ответчик выплатит 8,5 миллиона неустойки по инвестиционному договору, заключенному еще 7 декабря 2016 года, на 8 миллионов 584 тысячи 464 рублей. В удовлетворении остальной части иска Департаменту было отказано.

Также ответчик заплатит госпошлину более 58 тысяч рублей.

Решение суда в силу вступит в конце декабря и может быть обжаловано.

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