В Ростове на 17 лет колонии осудили организатора крымского экстремистского подполья

Приговор вынесли в Южном окружном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону 17 лет колонии строгого режима получил организатор экстремистской ячейки, которая планировала захват власти. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Приговор вынесли по части 1 статьи 205.5, части 1 статьи 30 и по статье 278 УК РФ. Решение в законную силу пока не вступило, поэтому подозреваемый еще может его оспорить, - уточнили в инстанции.

Предварительно, нарушитель состоял в подразделении запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»*. В 2017 году он вместе с сообщниками находился в Крыму. Там мужчина вел пропагандистскую работу, распространял террористические идеи и периодически проводил собрания участников группировки.

*«Хизб ут-Тахрир» запретили в России. Верховный суд признал организацию террористической

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