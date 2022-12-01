Энергоблок №3 Ростовской АЭС выведен в плановый капитальный ремонт

Фото: Ростовская АЭС

Энергоблок №3 Ростовской АЭС 1 декабря 2022 года остановлен для проведения планового капитального ремонта продолжительностью 43 суток.

- Это вторая ремонтная кампания в этом году, ранее в ППР выводился энергоблок №4. На энергоблоке №3 мы проведем типовой капитальный ремонт энергоблока с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок из активной зоны реактора», - пояснил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Также на энергоблоке №3 запланирован капитальный ремонт реакторной установки и ее основного оборудования, капитальный ремонт турбогенератора, ремонт основного оборудования турбинного отделения, ремонт систем безопасности.

Энергоблок №3 был принят в эксплуатацию в 2015 году. За это время он выработал более 59,72 млрд кВтч электроэнергии. Работа энергоблока №3 Ростовской АЭС позволила сохранить почти 4,5 млрд кубометров природного газа или 29 тыс. тонн угля, необходимых для производства такого же количества электроэнергии, а также предотвратила попадание в атмосферу порядка 28 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.

Функционирование Ростовской АЭС способствует достижению общенациональной цели - до нуля сократить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2050 году.

В настоящее время энергоблоки №1, 2 и 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.