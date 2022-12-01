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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:08

В Ростове на Буденновском статую богатыря снес сильный ветер

Жители города заявили, что витязь просто устал, но скоро вновь вернется на свое место
Ангелина СКИБА
Пострадавшую от стихии скульптуру уже убрали

Пострадавшую от стихии скульптуру уже убрали

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону сильный ветер снес статую богатыря на пересечении Буденновского и Красноармейской. «Отдыхающего» силача сфотографировал очевидец. 1 декабря это фото опубликовали в одном из городских пабликов.

Речь идет о скульптуре, которая украшала фонтан около гостиницы. Стихия просто вырвала витязя из основания и опрокинула набок. После этого на месте побывал журналист «КП - Ростов-на-Дону», однако к тому моменту все уже убрали, и поврежденной композиции не было.

По словам ростовчан, богатырь просто устал, но скоро вновь вернется на свое место. При этом некоторые прямо заявили, что не верят в историю с ветром и подозревают вандалов. Были также предположения о непрочности конструкции.

К слову, ранее резкие порывы стихии повалили дерево на улице Еременко, а до этого из-за непогоды понизился уровень воды в реке Дон. По данным синоптиков, ветер до 21 м/с сохранится в Ростове-на-Дону до 3 декабря.

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Во время стихии жителям и гостям города рекомендуют соблюдать осторожность (подробности)