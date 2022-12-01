В Ростове на Буденновском статую богатыря снес сильный ветер

Пострадавшую от стихии скульптуру уже убрали Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону сильный ветер снес статую богатыря на пересечении Буденновского и Красноармейской. «Отдыхающего» силача сфотографировал очевидец. 1 декабря это фото опубликовали в одном из городских пабликов.

Речь идет о скульптуре, которая украшала фонтан около гостиницы. Стихия просто вырвала витязя из основания и опрокинула набок. После этого на месте побывал журналист «КП - Ростов-на-Дону», однако к тому моменту все уже убрали, и поврежденной композиции не было.

По словам ростовчан, богатырь просто устал, но скоро вновь вернется на свое место. При этом некоторые прямо заявили, что не верят в историю с ветром и подозревают вандалов. Были также предположения о непрочности конструкции.

К слову, ранее резкие порывы стихии повалили дерево на улице Еременко, а до этого из-за непогоды понизился уровень воды в реке Дон. По данным синоптиков, ветер до 21 м/с сохранится в Ростове-на-Дону до 3 декабря.

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