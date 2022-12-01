Ростовчанам рассказали, как выбрать себе пуховик

Пух согревает, а перо держит форму пуховика. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Ростовской области рассказали, как выбрать пуховик на зиму. Стилист Юлия Зверева поделилась с NEWS.ru лайфхаками по подборке курток.

По словам эксперта, лучше всего в холода греют пух и перо, а также тинсулейт, холлофайбер, синтепух или синтепон. При выборе куртки нужно обращать внимание не только на «внутренности», но и на стежку. В наполнителе должно быть минимум 80% пуха и примерно 20% пера.

Пух согревает, а перо держит форму пуховика. Если пуха менее 80%, скорее всего, это демисезонная модель. Стежка пуховика не должна быть частой. Чем она реже, тем больше воздушная подушка между пухом, сохраняющая тепло. Идеальный размер стежки — 10–15 см, — рассказала стилист.

Сегодня искусственный наполнитель не уступает натуральному, а иногда даже превосходит его. Также за ним проще ухаживать. Например, тинсулейт — достаточно легкий, тонкий и упругий материал, изначально создававшийся для астронавтов и полярников, а значит, точно согреет зимой.

Если нужен теплый и водоотталкивающий материал, нужно обратить внимание на холлофайбер. Он производится из полиэстера в форме шариков, спиралей или пружинок, соединенных между собой, образующих пустоты. Самым бюджетным наполнителем является синтепон. Он больше подходит для осени. По словам специалиста, существует улучшенная версия данного материала — изософт, чьи «тепловые качества значительнее выше».

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(Подробности)