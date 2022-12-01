Ростовская область сохранила шестое место по численности населения в России

76,3 % населения Дона живут в 7 городах Фото: Михаил ПАТЛИС

Ростовская область сохранила шестое место по численности населения среди регионов страны. Это подтвердили результаты всероссийской переписи, сообщают донские власти и аналитики Ростовстата.

Так, по итогам исследования сейчас в регионе проживают около 4,2 млн человек. Причем Ростов-на-Дону снова оставил за собой звание города-миллионника с населением в 1,142 млн человек.

- Ростовская область по показателям переписи вошла в топ-15 регионов России, - отметил заместитель губернатора Александр Скрябин.

Руководитель Ростовстата Марина Самойлова добавила, что средний возраст жителей Дона увеличился на 2,1 года и составляет 42,1 года. Всего зарегистрировали 1,9 млн мужчин и 2,2 млн женщин.

При этом людей стало больше в 8 муниципалитетах, в том числе в Мясниковском и Аксайском районах. Кроме того, на 0,7 % увеличилось число городских жителей. Преобладающая часть населения - 76,3 % - находится в 7 городах с численностью 100 тысяч человек и более.

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