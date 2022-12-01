Житель Ростовской области проехал почти за 300 километров, чтобы застрять в морском дне

Уже третий за год водитель застрял в иле и песке Таганрогского залива. Фото: областная служба спасения на водах

Очередной эффектный заезд по дну Таганрогского залива закончился вызовом спасателей. Как рассказали в Областной службе спасения на водах, это уже третий случай за год, когда дончане решают покататься по морскому дну во время отлива, а потом просят о помощи.

30-летний житель Сальского района, узнав о том, что вода в Таганроском заливе отошла от берега на значительное расстояние, помчался почти за 300 километров на своей «Шевроле», чтобы покататься по сухому дну в район села Боцманово в Неклиновском районе.

- Транспорт увяз всеми колесами, почти у кромки воды, которая могла в любой момент вернуться, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Но водитель не растерялся - обратился за помощью и позвонил по номеру 112. На выручку мужчине прибыли двое спасателей таганрогского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде.

Зацепили трос, вытащили застрявшего в иле и песке водителя и отправили восвояси. К счастью, медицинская помощь не понадобилась.

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