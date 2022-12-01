Спикер донского ЗС: День рождения «Единой России» – возможность вновь встретиться с людьми и помочь

Фото: пресс-служба «Единой России»

В день рождения «Единой России», 1 декабря, по всей области началась декада приемов, которую открыл председатель ЗС РО, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

«Для нас этот день – это, прежде всего, еще одна возможность повстречаться с нашими избирателями, услышать от людей волнующие их проблемы и пути решения», - отметил он.

Общение с дончанами будут вести сенаторы, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания, местные парламентарии. Дни декады посвятят разной тематике: социальным и трудовым вопросам, сфере ЖКХ, вопросам старшего поколения, образования и здравоохранения. Особое внимание уделят вопросам, которые касаются участников СВО и членов их семей.

Фото: пресс-служба «Единой России»

На прием к спикеру донского парламента пришла супруга мобилизованного из Ростова, поделившаяся сложным бытовым вопросом, требующим решения. Прием посетил офицер запаса Народной милиции ЛНР, получивший ранение в ходе выполнения боевой задачи, он тоже рассказал о своих потребностях. По этим и другим поступившим обращениям будет оказана необходимая помощь, в том числе, с участием волонтеров «Единой России».

Ранее Ростовское реготделение «Единой России» провело «перезагрузку» работы своих приемных. Теперь у людей есть возможность обратиться на очный прием, по телефону или видеосвязи. А к декаде приемов партия привлекла специалистов разных ведомств, чтобы каждый смог получить ответ в быстрые сроки.

Напомним, на базе региональной приемной «ЕР» продолжает работу Центр правовой помощи гражданам, прибывшим из Республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, также здесь консультируют семьи мобилизованных и добровольцев, а волонтерские группы «Единой России» оказывают помощь в бытовых вопросах. Обратиться на партийную «горячую линию» можно по телефону (863) 2-918-918.