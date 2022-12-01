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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:57

Россияне стали в три раза меньше интересоваться обменом долларов и евро

На этом фоне вырос спрос на юань и валюты соседних с Россией стран
Наталья ВЕСНИНА
Россияне стали в три раза меньше интересоваться обменом долларов и евро

Россияне стали в три раза меньше интересоваться обменом долларов и евро

Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала года доля безналичной покупки долларов и евро в общем объеме конверсионных операций сократилась в три раза: с 90% до 37%. Доминирующее положение занимает юань, в несколько раз вырос спрос и на другие валюты соседних стран – казахстанский тенге, белорусский рубль, армянский драм, азербайджанский манат.

По итогам первого полугодия доля долларов и евро в объеме безналичной покупки иностранной валюты составила 91%. Спрос на них был стабильно высоким, достигнув пиковых значений в 98% в феврале, мае и июне. Однако уже в июле тенденция резко изменилась: их доля сократилась до 55% на фоне роста спроса на юани и валюты стран СНГ.

- С третьего квартала клиенты ВТБ существенно увеличили спрос на безналичную покупку юаней и национальных валют соседних стран. Объем сделок по ним увеличился в 6 раз ко второму кварталу. С июля китайский юань стал самой покупаемой иностранной валютой в безналичном формате, и в третьем квартале достиг 80% в объеме всех операций. Среди стран СНГ наибольший объем сделок приходится на казахстанские тенге, белорусские рубли и армянские драмы, - прокомментировал Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

Сегодня клиенты, к примеру ВТБ, могут переводить средства онлайн в 9 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Совершить трансграничный перевод в национальных валютах можно разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. Для переводов по реквизитам клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в банке в национальной валюте, купив ее в приложении.