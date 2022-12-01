Ростовчанам рассказали, что происходит с ценами на елки

В топе продаж искусственные ели из Китая, а почти все живые деревья — российские Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в российских городах начинают открываться елочные базары, но маркетплейсы уже по итогам ноября отметили скачок в продажах елок на 30 - 120% по сравнению с прошлым годом. Из искусственных красавиц покупатели предпочитают китайские, а из живых— отечественные. Наши коллеги из NEWS.ru рассказали, как выбрать праздничное дерево.

Средний чек, как и в ноябре прошлого года, равен примерно 4 тысячам рублей. Наиболее востребованными моделями стали елки с имитацией снега и шишек высотой около 180–210 см и стоимостью 2,5 — 3 тысячи рублей.

Средний чек на пластиковую ель составил 3260 рублей, это на 7% меньше, чем в ноябре прошлого года. Средний чек на живую ель уменьшился на 2% — до 2903 рублей. В целом россияне потратили на 17 – 20% меньше денег на елки, чем год назад.

В топе продаж искусственные ели из Китая, а почти все живые деревья — российские.

- Живая ель экологичнее искусственной, - считает глава благотворительной природоохранной организации «Наш фонд» Ольга Лакустова. - Перед Новым годом такие деревья вырубают и отправляют на елочные базары, а на их месте тут же высаживают новые, которые через несколько лет тоже отправятся на продажу. Искусственные ели плохи тем, что сделаны из пластика, и какие-то элементы имеют период распада в сотни лет, а какие-то вообще не разлагаются.

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(Подробности)