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НовостиОбщество1 декабря 2022 15:28

Водителям объяснили, как проехать после закрытия выезда из Новочеркасска в Ростов-на-Дону

Дорогу перекроют уже с 5 декабря
Ангелина СКИБА
Объезд возможен через хутор Большой Лог по развязке около аэропорта Платов. Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Объезд возможен через хутор Большой Лог по развязке около аэропорта Платов. Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

В Ростовской области распространили карту со схемой движения, которую введут после закрытия выезда из Новочеркасска в сторону Ростова-на-Дону. Привычный путь для водителей будет перекрыт с 5 по 19 декабря. Об этом напоминает пресс-служба ГК «Автодор».

- В указанный период будут вести реконструкцию развязки на обходе Аксая. Объезд возможен по старой ростовской дороге (улице Ростовский выезд) через хутор Большой Лог, станицу Грушевскую, а также по развязке около аэропорта Платов, - рассказали в госкомпании.

Во время дорожного обновления автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем, а также заранее планировать маршруты поездок.

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