253 миллиарда рублей превысил розничный кредитный портфель Ростовского отделения Сбербанка. Фото: Иван Макеев

За 10 месяцев этого года кредитный портфель розничного бизнеса Ростовского отделения Сбербанка вырос на девять процентов и составил 253 млрд рублей.

Выдача потребительских кредитов в третьем квартале превысила показатели второго квартала больше, чем в 2,5 раза, а ипотечных кредитов — больше, чем в 3 раза.

Кредитные карты жители донского края за 10 месяцев этого года оформляли в 1,5 раза чаще, чем годом ранее. Рублевые вклады выросли в 3 раза. Объем привлеченных средств достиг 289 млрд рублей.

Все большую популярность набирает безналичный расчет. Более 90 процентов клиентов банка на Дону оплачивают услуги ЖКХ, образование, штрафы, госпошлины, товары и услуги через интернет.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. Фото: Глеб Садов

- Каждый второй житель Ростовской области — клиент Сбера. Давать людям уверенность и надежность – наша главная цель. В 2022 году мы реализовали ряд новых розничных программ, регулярно улучшали условия по потребительским кредитам и ипотеке. Драйвером роста розничного кредитного портфеля стали кредитные карты и жилищное кредитование, около трети из них мы выдали в рамках программ господдержки. Особое внимание в этом году мы уделяли развитию безналичных сервисов, развивая альтернативные способы оплаты SberPay, - рассказал управляющий Ростовским отделением Руслан Салимов.

Благодаря активности банка в транспортном эквайринге, Ростов-на-Дону входит ТОП-5 городов страны по количеству и объему транзакций в общественном транспорте.