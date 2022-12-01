В Ростове на улице Обороны вспыхнул пожар в жилой трехэтажке

Огонь полыхал в одной из жилых квартир Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 1 декабря в Ростове-на-Дону на улице Обороны вспыхнул пожар в жилом здании. Сейчас на месте происшествия еще работают сотрудники экстренной службы, сообщили в управлении МЧС России по региону.

- Информация о возгорании поступила в 18:33. Огонь полыхал в одной из жилых квартир. В 19 часов объявили локализацию открытого горения на площади в 10 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Известно, что всего на месте происшествия от МЧС задействовали 15 человек и 7 единиц техники.

Добавим, пожар разгорелся в трехэтажном кирпичном доме 1899 года постройки. Судя по открытым данным, в здании есть квартиры, а на первом этаже - кафе.

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