Жителя Ростовской области будут судить за убийство отчима

Задержанного могут осудить на срок от 6 до 15 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области по статье «Убийство» будут судить жителя Волгодонска. Все материалы и обвинительное заключение уже передали на дальнейшее рассмотрение, сообщает пресс-служба управления Следкома по донскому региону.

По данным ведомства, смертельная разборка произошла еще в сентябре 2022 года. Тогда мужчины - 50-летний отчим и его 31-летний пасынок - вместе выпивали, но в какой-то момент между ними началась ссора. Младший участник конфликта в ответ на жесткие слова схватил нож и несколько раз ударил обидчика в грудь. В итоге пострадавший скончался на месте.

Свою вину подозреваемый признал еще на допросе. Известно, что ранее он уже был неоднократно судим за преступления против личности и собственности. Теперь задержанному грозит новый срок - от 6 до 15 лет тюрьмы.

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