В Ростовской области бывшего главбуха детсада заподозрили в хищении 24,5 млн рублей

Подозреваемой грозят крупный штраф и до 10 лет тюрьмы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области экс-главбуха детского сада заподозрили в хищении 24,5 млн рублей. Это уголовное дело будут рассматривать в Таганроге, сообщает объединенная пресс-служба донских судов.

- Материалы поступили 30 ноября 2022 года. Специалиста подозревают по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Каждое из нарушений, по данным следствия, было совершено дважды, - рассказали в инстанции.

Предварительно, с июня 2017 по август 2021 года подозреваемая присвоила и растратила 13,3 млн рублей. Кроме того, с июня 2017 по июнь 2020 года уже из другого источника злоумышленница похитила еще 11,2 млн рублей.

Все это время женщина подделывала распоряжения о переводе средств. Ущерб в итоге был нанесен бюджетам на федеральном, региональном и местном уровнях. Теперь подозреваемой грозят крупный штраф и до 10 лет тюрьмы.

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