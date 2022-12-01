В Новочеркасске благоустройство детского парка «Казачок» планируют начать в 2023 году

Работы на объекте в рамках нацпроекта будут вести в течение двух лет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области благоустройство детского парка «Казачок» Новочеркасска планируют начать уже в 2023 году. Работы на этом объекте будут вести в течение двух лет, сообщил заместитель главы местной администрации Вадим Марыгин.
Чиновник напомнил, что общественное пространство приведут в порядок в рамках федерального нацпроекта «Жилье и городская среда». «Казачок» выиграл в рейтинговом голосовании, и теперь на его обновление казачья столица получит около 170 млн рублей.
После реконструкции в парке появятся комбинированная детская площадка, пространство для прогулок и амфитеатр. Кроме этого, на территории установят фонтан, обновят пешеходные дорожки и проведут комплексное озеленение.
Добавим, весной в городе также собираются начать обновление площадки перед гостиницей «Новочеркасск». Эти работы будут вести до конца 2023 года.
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