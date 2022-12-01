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НовостиОбщество1 декабря 2022 19:37

В Новочеркасске благоустройство детского парка «Казачок» планируют начать в 2023 году

На обновление территории город получит около 170 млн рублей
Ангелина СКИБА
Работы на объекте в рамках нацпроекта будут вести в течение двух лет

Работы на объекте в рамках нацпроекта будут вести в течение двух лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области благоустройство детского парка «Казачок» Новочеркасска планируют начать уже в 2023 году. Работы на этом объекте будут вести в течение двух лет, сообщил заместитель главы местной администрации Вадим Марыгин.

Чиновник напомнил, что общественное пространство приведут в порядок в рамках федерального нацпроекта «Жилье и городская среда». «Казачок» выиграл в рейтинговом голосовании, и теперь на его обновление казачья столица получит около 170 млн рублей.

После реконструкции в парке появятся комбинированная детская площадка, пространство для прогулок и амфитеатр. Кроме этого, на территории установят фонтан, обновят пешеходные дорожки и проведут комплексное озеленение.

Добавим, весной в городе также собираются начать обновление площадки перед гостиницей «Новочеркасск». Эти работы будут вести до конца 2023 года.

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