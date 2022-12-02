В Ростове водитель иномарки увяз в грязи во время заезда по обмелевшему берегу реки

Колеса машины завязли в непроезжей трясине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону незадачливый водитель решил проехать по обмелевшему берегу реки Дон, но застрял в грязи. Два колеса машины завязли в непроезжей трясине почти полностью, после чего владельцу авто пришлось принимать срочные меры.

Легковушку, попавшую в природный плен, сняли на фото и опубликовали в Интернете очевидцы. Ростовчане добавили, что неудачный заезд произошел в районе Ворошиловского моста.

Пользователи сети поразились тому, как у водителя хватило смелости выехать на подобное бездорожье. Некоторые отметили, что похожие случаи постоянно происходят во время понижения уровня воды - экстремалы, видимо, ищут приключений, но в итоге жестко разочаровываются.

- Что поделать, каждый год такое. Ничему не учатся, - посетовал один из участников обсуждения.

- Пусть развлекаются на здоровье. Только если завязнут, не нужно вызывать поисково-спасательный отряд. Пусть спасаются своими силами, - заявил еще интернет-пользователь.

К слову, сегодня же подобный случай, но уже с другой иномаркой произошел на берегу Таганрогского залива.

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