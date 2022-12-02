В Ростовской области при пожаре погиб мужчина

При осмотре здания спасатели обнаружили труп мужчины.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В селе Алексеево-Лозовское при пожаре в заброшенном здании погиб мужчина. Трагедия произошла 1 декабря на улице Маркина.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, "заброшка" загорелась около 17:38. Местные, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил часть здания.
С огнем удалось справиться за несколько минут. При осмотре здания спасатели обнаружили труп мужчины. Возможной причиной смерти стало отравление дымом.
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