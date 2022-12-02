В Ростове двое мужчин угнали неисправный автомобиль

Злоумышленников задержали Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове-на-Дону двое мужчин смогли угнать неисправную иномарку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, владелец БМВ припарковал поломанный автомобиль недалеко от своего дома. Когда в один из дней он возвращался домой, то увидел, что иномарки нет. Он сразу же обратился в полицию. Правоохранители спутся время задержали злоумышленников 26-ти и 28-ми лет. По словам преступников, они увидели, что в иномарке дверь была не заперта. Они обменяли неисправную иномарку на другую машину. Стоимость автомобиля составляет около 350 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время они задержаны, – сообщили в пресс-службе.

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