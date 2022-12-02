В Ростове-на-Дону госэкспертиза одобрила капитальный ремонт музыкального театра

Одно из уникальных зданий донской столицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону госэкспертиза одобрила капремонт здания музыкального театра. Соответствующая информация появилась на сайте ГИС ЕГРЗ.

Согласно данным, 30 ноября на сайте опубликовали положительное заключение на проект капитального ремонта здания Ростовского государственного музыкального театра. Всем известный "Белый рояль" располагается на улице Большой Садовой 134/157.

Необходимо провести ремонт здания. Исполнителем является ООО «Архитектурное наследие». Отметим, что Музыкальный театр включен в список памятников культуры. Создателями уникального здания были Л. Лобак, Г. Дуков и В. Хафизов. Специалисты разработали проект в 1970-х годах, однако его реализация была закончена только в 1999 году.

Сроки и детали работ остаются неизвестными.

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