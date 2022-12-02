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НовостиОбщество2 декабря 2022 7:33

В Таганроге осудили экс-начальника конструкторского бюро и его подчиненных за хищение 2 млн рублей

Злоумышленники оформили фиктивные договора подрядов
Лейла МИРИШОВА
Приговор в законную силу не вступил

Приговор в законную силу не вступил

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге осудили бывшего начальника конструкторского бюро ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и двух его подчиненных. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По информации ведомства, злоумышленники знали о завершении разработки документаций на самолеты. Они оформили фиктивные договора, в результате чего смогли незаконно получить больше двух миллионов рублей.

В ходе судебного заседания бывший начальник вину признавать отказался, а вот его товарищи сознались в содеянном. Так, начальник получил два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А его подопечным назначили два года условного срока с выплатой штрафа в 100 и 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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