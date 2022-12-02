В Ростовской области ожидаются морозы до -13 градусов и сильный ветер

Жителям Ростовской области стоит теплее одеваться Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 2 декабря ожидаются сильный ветер и мороз до -13 градусов. Об этом сообщили в региональном УМЧС.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, жителей Ростовской области ждет облачная погода, но без осадков. В некоторых районах синоптики прогнозируют ледяной ветер до 20 метров в секунду. Особенно сильные порывы ожидаются в Приазовье. Ночью ожидаются морозы до -8 градусов, а в некоторых районах столбики термометра опустятся до -13. Днем во многих районах региона температура воздуха составит до -6 градусов.

Жителям Ростовской области стоит теплее одеваться и соблюдать правила безопасности при сильном ветре. Не стоит оставлять автомобили рядом с деревьями и слабозакрепленными конструкциями.

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(Подробности)