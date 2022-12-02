Ростовскую детвору приглашают узнать об истории Нового года

Как отмечали Новый год в разные эпохи, детям расскажут на экскурсии.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Все о тысячелетней истории празднования Нового года в России ростовская детвора узнает в историческом парке «Россия – моя история». 20 декабря там начнется цикл новогодних экскурсий. Об этом сообщается на сайте парка.
- Языческий, царский, имперский и советский периоды приоткроют завесу тайны праздничных традиций и погрузят в новогоднюю атмосферу тех эпох, - говорят в историческом парке.
Гостей ждет мультимедийная анимация, костюмированные экскурсоводы, викторины, - квизы, брейн ринг и, конечно, Дед Мороз собственной персоной.
Экскурсии начинаются в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00. Приглашаются дети от шести лет. Сообщается, что экскурсия стоит 300 рублей, а вместе с интеллектуальной игрой - 450 рублей.
Парк находится в Ростове, на проспекте Шолохова 31 И. Записаться на экскурсию можно по телефонам 8-900-121-07-04, 8(863)285-47-85.
Возрастное ограничение 6+.
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