В Ростове на дне обмелевшего Дона застрял автомобиль

Киа застряла на середине пути. Фото: "Ростов Главный"

В Ростове-на-Дону на дне обмелевшей реки Дон застрял автомобиль. Кадры очевидцев быстро разлетелись по местным группам в социальных сетях.

Из-за сильного ветра уровень воды в реке опустился до критических отметок. Для ростовчан это стало причиной проехаться по обмелевшему Дону, однако прокатиться они не смогли. Киа застряла на середине пути. Заднее колесо иномарки практически ушло под землю.

Ну что поделать, каждый год такое будет, ничему не учатся, – написал ростовчанин.

Остроумные горожане предложили владельцу авто дождаться прилива.

- Пусть развлекаются на здоровье, только, если завязнут, не нужно вызывать поисково-спасательный отряд - спасение своими силами и за свой счет, - отметил горожанин.

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