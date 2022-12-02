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НовостиОбщество2 декабря 2022 9:30

Поезд Деда Мороза отменили в Ростове и в Волгодонске из-за мер безопасности

Деньги за приобретенные билеты будут возвращены
Лейла МИРИШОВА
Встретиться с Дедом Морозом можно будет в Волгограде или Воронеже.

Встретиться с Дедом Морозом можно будет в Волгограде или Воронеже.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поезд Деда Мороза не будет делать остановку в Ростовской области. Об этом сообщили на официальной странице новогоднего поезда.

В текущем году волшебный транспорт не будет совершать остановку в Ростове-на-Дону и в Волгодонске. Причиной стали усиленные меры безопасности в нескольких субъектах России. Сотрудники праздничного транспорта принесли свои извинения за сложившуюся ситуацию.

Также деньги за приобретенные ранее билеты вернут на счета дончан в течение 30 рабочих дней. Однако встретиться с Дедом Морозом можно будет в Волгограде или Воронеже.

Маршрут поезда Деда Мороза останавливается в более ста городах России. Граждан всегда ждут Снегурочка и другие волшебные персонажи. Принять участие в новогодней программе может каждый желающий. Их будет ждать сказочная программа и новогоднее настроение.

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