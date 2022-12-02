Из Ростова до аэропорта Сочи «Ласточку» оставили в расписании на весь 2023 год

Работать транспорт начнет с 11 декабря и будет перевозить пассажиров весь 2023 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ласточку» из Ростова до аэропорта Сочи решили оставить на весь будущий год. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

По информации ведомства, до станции аэропорта Сочи электропоезда будут курсировать не только из донской столицы. Доехать до воздушных гавань без дополнительных пересадок можно также из Анапы и Краснодара. Работать транспорт начнет с 11 декабря и будет перевозить пассажиров весь 2023 год.

Отметим, что на время закрытия аэропорта в 11 городах России – это станет хорошей возможностью для жителей.

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(Подробности)