Ростовская АЭС с опережением графика выполнила годовой план по выработке электроэнергии

Фото: Ростовская АЭС

На декабрь 2022 года Ростовская АЭС досрочно выполнила годовое государственное задание по выработке электроэнергии.

- План на 2022 год в объёме 32,620 млрд кВтч, установленный Федеральной антимонопольной службой России, выполнен с опережением на месяц. Это стало возможным благодаря качественно проведенной ремонтной кампании прошлого года и безопасной, надежной работе энергоблоков. Сейчас атомная станция продолжает сверхпланово вырабатывать электроэнергию для предприятий и жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, - сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Атомная станция является гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России. В ее состав входят 15 субъектов Российской Федерации с общим населением почти 27 миллионов человек.

Ростовская АЭС как часть отечественного топливно-энергетического комплекса России работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики и способствует развитию и благоустройству региона.

В настоящее время энергоблоки №№1, 2, 4 Ростовской АЭС работают в обычном режиме в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Энергоблок №3 остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта.

Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.