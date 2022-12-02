В Ростове на улице Малиновского под строительство ЖК выставили на продажу 10 га земли

Будущему владельцу предлагают застроить свободную территорию домами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону на улице Малиновского за 1,4 млрд рублей решили продать территорию в 10 га. Эту площадку будущему владельцу предлагают застроить домами. Объявление можно найти на Avito.ru и ЦИАН, его опубликовали в ноябре 2022 года.

- Продается участок 10 га в центральной части Западного жилого массива. Проделана большая работа по разрешительным документам. Расчет застройки - 132 тысячи кв. метров, - указано в сообщении.

Также отмечается, что рядом с участком проходят все необходимые коммуникации, есть заасфальтированный подъезд. При этом разрешение на возведение построек собственник должен получить только в январе-феврале 2023 года.

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