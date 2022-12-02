Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 12:23

В Ростове на улице Малиновского под строительство ЖК выставили на продажу 10 га земли

Разрешение на возведение построек собственник еще должен получить в следующем году
Ангелина СКИБА
Будущему владельцу предлагают застроить свободную территорию домами

Будущему владельцу предлагают застроить свободную территорию домами

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону на улице Малиновского за 1,4 млрд рублей решили продать территорию в 10 га. Эту площадку будущему владельцу предлагают застроить домами. Объявление можно найти на Avito.ru и ЦИАН, его опубликовали в ноябре 2022 года.

- Продается участок 10 га в центральной части Западного жилого массива. Проделана большая работа по разрешительным документам. Расчет застройки - 132 тысячи кв. метров, - указано в сообщении.

Также отмечается, что рядом с участком проходят все необходимые коммуникации, есть заасфальтированный подъезд. При этом разрешение на возведение построек собственник должен получить только в январе-феврале 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова-на-Дону откроют в Сочи детский образовательный центр

Ежегодно в новом учреждении будут развивать свои таланты более 1,4 тысячи ребят (подробности)