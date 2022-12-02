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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:37

В Ростовскую область не приедет поезд Деда Мороза

Об этом рассказали на официальной странице волшебного транспорта
Лейла МИРИШОВА
Юные ростовчане не увидят новогодний экспресс.

Юные ростовчане не увидят новогодний экспресс.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовскую область новогодний поезд с Дедом Морозом не приедет. Об этом рассказали на официальной странице волшебного экспресса.

По информации, поезд не будет останавливаться в Ростове и в Волгодонске в этом году. Причиной стал особый режим реагирования в связи с СВО.

Сотрудники новогоднего экспресса принесли свои извинения дончанам. Билеты, купленные на поезд, можно вернуть. Деньги придут на счет в течение 30 дней. Однако встретиться с Дедом Морозом можно в Воронеже или в Волгограде.