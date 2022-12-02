В Ростовскую область не приедет поезд Деда Мороза

Юные ростовчане не увидят новогодний экспресс. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовскую область новогодний поезд с Дедом Морозом не приедет. Об этом рассказали на официальной странице волшебного экспресса.

По информации, поезд не будет останавливаться в Ростове и в Волгодонске в этом году. Причиной стал особый режим реагирования в связи с СВО.

Сотрудники новогоднего экспресса принесли свои извинения дончанам. Билеты, купленные на поезд, можно вернуть. Деньги придут на счет в течение 30 дней. Однако встретиться с Дедом Морозом можно в Воронеже или в Волгограде.