Предприниматели смогут использовать смартфон в качестве POS-терминала и онлайн-кассы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Для клиентов среднего и малого бизнеса запущен сервис ВТБ Касса Lite на базе технологии SoftPOS. С помощью него предприниматели могут использовать смартфон в качестве POS-терминала и онлайн-кассы. Решение поддерживает все виды платежей и не требует дополнительного оборудования.

Для расчетов с покупателями понадобится только смартфон на Android с поддержкой NFC. Клиенту необходимо оставить заявку на активацию сервиса на сайте банка, проконсультироваться с его представителем о необходимых этапах подключения, а затем установить на мобильные устройства два приложения.

Пользователи сервиса могут принимать платежи наличными, по картам, с помощью pay-сервисов и по QR-кодам СБП, выбирать удобный для клиента способ оплаты, а также редактировать состав заказа и совершать возвраты. Данные о расчетах передаются либо на кассу в торговой точке, либо на облачную кассу. Чек отправляется клиенту на электронную почту или по СМС. Благодаря этому не нужно покупать фискальный накопитель для каждого магазина или сотрудника, принимающего оплату.

- Решением ВТБ Касса уже пользуются более 10 тысяч предпринимателей. Сервис особенно актуален для курьерских служб, магазинов и ресторанов с доставкой, различных выездных сервисов и позволяет предпринимателям экономить средства на покупке или аренде оборудования, его обслуживании и обучении персонала, − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Решение также позволяет клиентам работать с каталогом продукции, маркированными товарами и может быть интегрировано в системы ведения учета и управления бизнес-процессами предприятия.