В ноябре число жилищных кредитов с господдержкой увеличилось на 14% Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным ВТБ, в ноябре свыше 3,7 тысячи клиентов оформили кредиты по «Ипотеке с господдержкой-2020». Общий объем сделок составил 22,8 млрд рублей и на 14% превысил результат октября. Эксперты объясняют динамику стремлением заемщиков успеть взять кредит по низкой ставке до момента окончания программы.

Наибольший объем выдач ипотеки с господдержкой в ноябре приходился на Москву и область, где заемщики получили 5,8 млрд рублей. На втором месте – Краснодарский край. Всего с начала года банк оформил по программе более 45 тысяч кредитов на 221,5 млрд рублей, что на 20% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

- Основной фактор, который повлиял на динамику выдач ипотеки с господдержкой в ноябре - возможное завершение программы в конце года. Решение о ее дальнейшей судьбе пока не принято, поэтому многие клиенты, для которых актуальна покупка первичного жилья, стремятся застраховать себя на случай роста ставки по ипотеке и завершить сделки до конца года. На этом фоне доля строящегося жилья в продажах снова стала расти: в ноябре она увеличилась в наших продажах на 3 пп, и сейчас мы проводим в этом сегменте примерно каждую третью сделку, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Специалисты банка рассчитывают, что решение по ипотеке с господдержкой будет максимально сбалансированным и учтет как национальные цели по вводу нового жилья, так и стоимость кредитов, которая неизбежно увеличится после отмены программы.