В Ростовской области некоторые овощи к Новому году могут подорожать до 50%

Салат «Оливье» на праздниках должен обойтись несколько дешевле обычного Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростовской области к Новому году могут измениться цены на некоторые продукты. Эксперты называют совершенно разные суммы, при этом они убеждены, что по некоторым категориям стоит ожидать роста в среднем до 15-20 %. В основном это касается алкоголя, а также традиционно дорогих товаров, на которые не столь высок спрос.

Эксперт по ценообразованию ТПП региона Юрий Корнюш сообщил газете «Молот», что возможно повышение стоимости овощей до 50%.

Сбудутся ли эти прогнозы и насколько, пока в точностью заявлять нельзя. Однако ранее журналисты «КП - Ростов-на-Дону» выяснили, что салат «Оливье» на этих праздниках должен обойтись хозяйкам несколько дешевле обычного. Небольшая кастрюлька с угощением выйдет где-то на 371 рубль, в прошлом году на это же блюдо тратили около 381 рубля.

Наиболее свежая аналитика по ценам была опубликована на сайте областного департамента потребительство рынка Ростовской области.

По итогам мониторинга отмечается, что на начало ноября незначительно подешевели: говядина (1 кг - 471 рубль, в октябре было 474 рубля), свинина (323 рубля против 326 рублей в октябре), сахар (64 рубля, было 66 рублей), масло подсолнечное (128 рублей, в октябре было 129 рублей), яблоки (76 рублей против 79) и морковь (30,21 рубля, было 30,91 рубля).

Поднялись цены на сливочное масло (714 рублей за 1 кг в ноябре против 704 рублей в октябре), молоко пастеризованное (70 рублей против 69 рублей месяцем ранее), капуста (25 рублей, было 24 рубля), а также куры охлажденные (169 рублей против 168 рублей).

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