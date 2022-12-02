Мультипликационная классика и запутанные истории: кинопоказы декабря в видеосервисе Wink

Кинопоказы декабря в видеосервисе Wink Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Декабрь — время выбирать подарки и украшать дом к новогодним праздникам. Сервис Wink предлагает добавить к этим приятным хлопотам просмотр фильмов и сериалов, чтобы каждый зритель нашел именно свое кино.

Список новинок открывает французская артхаусная драма «Вихрь» (16+). Это история о семейной паре, которая тихо стареет в одном из парижских кварталов. Герои по отдельности забывают все больше деталей своей жизни и каждый день будто бы начинают её заново вместе.

Герой фильма «Бандит» (18+) осознанно начинает все с нуля: в его старой жизни сплошной криминал и побег из тюрьмы.

Продолжит тему невыдуманных криминальных историй российский детективный сериал «Шифр» (16+). Героини истории в прошлом — военные разведчицы. Вместе они раскрывают особо запутанные дела.

Кинопоказы декабря в видеосервисе Wink Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Российский сериал «Плакать нельзя» (16+) поднимает тему ювенальной юстиции.

«Черная гора» (16+) — предновогодний триллер в стиле ретро. Канун нового 1979 года компания молодых людей встречает в санатории посреди карельских лесов. Зрители, которые готовы встретить Новый год по-страшному, смогут сделать это уже 8 декабря.

Но ничто не приближает праздник быстрее, чем мультипликационная классика. В декабре маленьким и большим зрителям Wink стали доступны полные коллекции любимых мультиков — «Барбоскины team» (0+), «Лунтик и его друзья» (0+), все части «Трех богатырей» (6+). Также в видеосервисе можно посмотреть обаятельную историю «Отель У овечек» (0+), придуманную авторами «Трех котов».

А еще в декабре принято подводить итоги, в том числе и сериальные. Поэтому поклонников сразу двух популярных сериалов — «Аврора» (18+) и «Русалки» (16+) — в Wink ждут финальные эпизоды.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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