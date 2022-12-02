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НовостиЭкономика2 декабря 2022 14:29

В Ростовской области компания Gloria Jeans планирует открыть магазины на площадках H&M и Zara

В 2022 году под маркой производителя одежды и аксессуаров открылись 70 новых точек продажи
Ангелина СКИБА
Представители компании уже обсудили передачу площадок с владельцами ТЦ

Представители компании уже обсудили передачу площадок с владельцами ТЦ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области торговые площади, которые остались в магазинах после ушедших с рынка иностранных марок, собираются передать компании Gloria Jeans. Об этом сообщает «Город N».

- Эту тему с владельцами торговых центров подняли сразу после отказа брендов продолжать работу на прежних местах, - процитировали в издании главу совета директоров компании Владимира Мельникова.

Добавим, в 2022 году под маркой производителя одежды и аксессуаров открылись 70 магазинов. В конце конце прошлого года на балансе у организации было почти 640 торговых точек.

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