Министр транспорта Ростовской области в эфире радио расскажет о будущем ростовских дорог

Министр рассказал о развитии дорог в регионе на ближайшую трехлетку. Фото: Лейла МИРИШОВА

Что будет с дорогами в Ростовской области? Об этом в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал министр транспорта региона Владимир Окунев.

Где будут расширены дороги, появятся ли в донской столице электробусы, и почему сезон ремонта дорог нужно начинать уже с зимы, и как мы станем больше МКАДа — обо всем этом слушайте 2 декабря в 17.30 на 89,8 FM.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы будем больше МКАД»: Владимир Окунев рассказал о «трехлетке» дорог в Ростовской области (подробнее)