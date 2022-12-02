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НовостиОбщество2 декабря 2022 14:29

Министр транспорта Ростовской области в эфире радио расскажет о будущем ростовских дорог

Слушайте эфир сегодня в 17.30
Татьяна ТИХОНОВА
Министр рассказал о развитии дорог в регионе на ближайшую трехлетку.

Министр рассказал о развитии дорог в регионе на ближайшую трехлетку.

Фото: Лейла МИРИШОВА

Что будет с дорогами в Ростовской области? Об этом в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал министр транспорта региона Владимир Окунев.

Где будут расширены дороги, появятся ли в донской столице электробусы, и почему сезон ремонта дорог нужно начинать уже с зимы, и как мы станем больше МКАДа — обо всем этом слушайте 2 декабря в 17.30 на 89,8 FM.

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