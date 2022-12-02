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НовостиОбщество2 декабря 2022 14:32

В Волгодонске трое жителей занимались распространением наркотиков

Двое из них несовершеннолетние
Лейла МИРИШОВА
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске группа человек занималась распространением наркотиков. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, летом 2022 года трое местных жителей, из которых двое были несовершеннолетними, получили в соцсети адреса тайников-закладок. Компания парней забрала наркотики для дальнейшего распространения. Всего у них находилось 15 пакетиков с запрещенным веществом.

Молодых людей задержали и возбудили в отношении них уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере". Уголовное дело направлено в суд.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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