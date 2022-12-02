В День неизвестного солдата телебашню Ростова-на-Дону украсят специальной подсветкой

День неизвестного солдата - дань памяти защитникам Родины, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото: сайт правительства РО

3 декабря, в День неизвестного солдата, на телебашне Ростова-на-Дону появятся изображения триколора, Георгиевской ленты и Вечного огня. Любоваться этой подсветкой можно будет с 19 до 23 часов, сообщают власти.

Также памятные мероприятия состоятся и в других городах и районах региона. Люди возложат цветы и венки к мемориалам в честь бойцов, погибших при исполнении воинского долга.

В Орловском районе, кроме церемонии возложения, проведут акцию «Подари нагрудный значок «Гвоздика» и виртуальную выставку «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен».

В Волгодонском районе школьники примут участие в тематическом тесте по истории России, а в Егорлыкском районе отдадут дань памяти и расскажут о работе поисковых отрядов.

- Молодые люди должны с трепетом относится к подвигу воинов, которые принесли Великую Победу, - отметил председатель донского комитета по молодежной политике Александр Никиточкин.

Напомним, День неизвестного солдата в России утвердили восемь лет назад. Это дань памяти и благодарность защитникам Родины, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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