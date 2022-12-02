Вечером 2 декабря дороги Ростова-на-Дону сковали 9-балльные заторы

Машины в том числе стоят на Буденновском, Варфоломеева и Сиверса. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Вечером 2 декабря дороги Ростова-на-Дону были скованы 9-балльными заторами. В последний рабочий день перед выходными многие спешили домой или к знакомым, но вынуждены были потратить нервы и хорошее настроение, простаивая в бесконечных пробках.

Отметим, что к 18:45 дорожная ситуация в донской столице на порядок улучшилась. По данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас заторы составляют уже 7 баллов.

Машины стоят на Буденновском, Варфоломеева, Сиверса, Гвардейском, Социалистической, Шолохова, Нагибина и Вавилова. Добавим, судя по карте, этим вечером в разных районах Ростова произошло около четырех автоаварий.

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Обстоятельства случившегося сейчас уточняют правоохранители (подробности)