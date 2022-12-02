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НовостиОбщество2 декабря 2022 16:47

Поезд Деда Мороза не приедет в Ростовскую область из-за особого режима безопасности

Сейчас в донском регионе действует средний уровень реагирования
Ангелина СКИБА
Волшебный ж/д состав не приедет в этом году в Ростов и Волгодонск

Волшебный ж/д состав не приедет в этом году в Ростов и Волгодонск

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце 2022 года поезд Деда Мороза не будет делать остановки в Ростовской области. Об этом предупредили организаторы в группе VK, которая посвящена волшебному экспрессу.

- Важная информация для жителей Ростова-на-Дону и Волгодонска. В связи с мерами по усилению безопасности в ряде субъектов России мы вынуждены сообщить об отмене мероприятий поезда Деда Мороза на территории донского региона, - говорится в сообщении.

Деньги за приобретенные билеты жителям Дона пообещали вернуть в течение 30 рабочих дней.

Добавим, средний уровень реагирования в Ростовской области ввели в октябре 2022 года по специальному указу федеральных властей. После этого в регионе были усилены меры безопасности. К слову, такой же уровень реагирования сейчас действует в Крыму, на Кубани, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях и Севастополе.

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