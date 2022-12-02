В Ростовской области спасатели предупредили о критическом уровне воды в Дону

Жителей Дона попросили не выходить на пространство, с которого ушла вода Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ростовской области спасатели предупредили о критическом уровне воды в реке Дон. Вода отошла от берегов из-за сильного ветра, который бушует уже несколько дней, поясняют в управлении по делам ГО и ЧС донской столицы.

- Низкие уровни воды зафиксированы у Азова, а также на участке Аксай - Ростов-на-Дону. В устье Дона ветровой сгон с достижением опасной отметки продолжится до 4 декабря, - сообщают в экстренном ведомстве.

Из-за разгула стихии суда и другие плавсредства могут сесть на мель. Также возможны нарушения в работе судоходства и портов, снижает ресурс на месте водозаборных сооружений.

Дополнительно спасатели отметили, что на берег реки, откуда ушла вода, лучше не выходить, особенно в состоянии опьянения. Можно запросто провалиться в ил и не успеть добраться к суше во время прилива.

Кроме того, в подобных местах нельзя оставлять детей без присмотра. Также опасно выезжать на открывшееся дно водоема на машинах. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

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