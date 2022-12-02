К Новому году в Ростовской области некоторые овощи подорожают до 50 %

Салат «Оливье» на праздниках обойдется хозяйкам несколько дешевле обычного Фото: Иван ПРОХОРОВ

К Новому году в Ростовской области могут измениться цены на некоторые продукты питания. По отдельным категориям товаров в среднем ожидают рост до 15-20 %. Также возможно подорожание ряда овощей до 50 %. Об этом заявил эксперт Торгово-промышленной палаты региона Юрий Корнюш, передает газета «Молот».

К слову, журналисты «КП - Ростов-на-Дону» отдельно проследили динамику цен на сайте областного департамента потребительство рынка.

Так, по последним данным, на начало ноября незначительно подешевели: говядина (1 кг - 471 рубль), свинина (323 рубля), сахар (64 рубля), масло подсолнечное (128 рублей), яблоки (76 рублей) и морковь (30,21 рубля).

Поднялись цены на сливочное масло (714 рублей), молоко пастеризованное (70 рублей ), капусту (25 рублей), а также подорожали куры охлажденные (169 рублей).

Добавим, ранее выяснилось, что салат «Оливье» на праздниках должен обойтись хозяйкам несколько дешевле обычного. Небольшая кастрюлька с угощением выйдет где-то на 371 рубль, в прошлом году на это же блюдо тратили около 381 рубля.

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