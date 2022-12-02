В Ростовской области 15-летний мотоциклист без прав устроил аварию, есть пострадавший

Мотоцикл «Восход врезался в бетонный столб. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области 15-летний мотоциклист без прав устроил аварию. В итоге пострадал 24-летний пассажир юноши. Об этом вечером 2 декабря рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, юный водитель на двухколесном «Восходе» не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Это случилось около 16 часов в одном из донских поселков.

Молодой человек, который находился на пассажирском сидении, с травмами различной степени тяжести попал больницу. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

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Сейчас ситуацию проясняют сотрудники ГИБДД (подробности)