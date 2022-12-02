17,8 млрд рублей выделят в 2023 году на развитие сферы образования Ростова

Деньги также направят на оснащение образовательных учреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году на развитие сферы образования Ростова-на-Дону направят 17,8 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Кроме строящихся и капитально ремонтирующихся объектов, мы планируем создание новых. Сейчас подбираем помещения для детсадов в микрорайонах Военвед и Вересаево. Кроме того, для детей до 3 лет в частных дошкольных учреждениях появится еще 24 бюджетных места, их выделяют ежегодно, - написал Алексей Логвиненко.

Также, по словам главы администрации, в 2023 году в Ростове должны отремонтировать 5 школ и одну гимназию, а также завершить строительство самой большой школы в области на 1650 мест. Это учебное заведение сейчас возводят на Западном.

- Важной задачей является также современное оснащение школ и детских садов. Для этого предусмотрено более 1 млрд рублей, - добавил Алексей Логвиненко.

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