Больше 400 тысяч рублей за десять дней взыскали с должников благодаря дорожным камерам

На Дону в десяти районах приставы и сотруники ГИБДД провели рейды. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Ростовской области, в десяти районах, сотрудники ГИБДД и приставы провели рейды, направленные на выявление должников, сообщает правительство региона. В результате за десять дней по дорожным камерам удалось установить немало должников.

По словам директора Центра безопасности дорожного движения Ростовской области Татьяны Русановой, дорожные камеры помогают выявить неплательщиков по различным обязательствам.

- Это могут быть задолженности по кредитам, займам, алиментам, штрафы за нарушение ПДД,- добавила эксперт.

По итогам проверочных мероприятий с должников взыскали 422 тысячи рублей. Также приставы арестовали 14 машин. Кроме этого, больше, чем 300 неплательщикам напомнили о том, что необходимо закрывать долги.

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